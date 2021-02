Ritwinnaars én eindwinnaar in UAE Tour krijgen straks een mooie prijs

Vanaf zondag 21 februari geven de renners het beste van zichzelf in de UAE Tour, vorig jaar gewonnen door Adam Yates. Afwachten welke renners er zich dit jaar tot de winnaars mogen beschouwen. Voor wie die eer is weggelegd, zit er alvast ook een mooi souvenir in.

In totaal staan er zeven etappes op het programma in de UAE Tour. Tenzij één renner meervoudig succes kent, kan het dus dat we zeven verschillende ritwinnaars krijgen. Zij zullen dan allemaal een horloge ontvangen van Breitling. BREITLING ENDURANCE PRO Het Zwitserse merk is een fabrikant van luxehorloges en is de officiële timekeeper van de UAE Tour. Niet enkel de ritwinnaars krijgen zo'n horloge, ook de eindwinnaar van de rittenkoers kan dan naar zijn gloednieuwe Breitling Endurance Pro kijken om het uur te checken. Lang niet mis als beloning, bovenop het te verdienen prijzengeld voor de teams. Daar mag al eens een ferme inspanning voor geleverd worden.