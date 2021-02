Van Avermaet tankt vertrouwen voor Belgisch openingsweekend: "Winnen is altijd leuker, maar ..."

Een overwinning zat er niet in voor Greg Van Avermaet, maar met een knappe tweede plaats heeft hij zich in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var wel getoond richting het openingsweekend in Vlaanderen.

"Dit was een aankomst voor de punchers en de klimmers, best pittig en echt een lastige aankomst", aldus Van Avermaet bij Sporza. "Er zat een breukje in het peloton toen Bauke Mollema snel aanging. Ik bleeft zitten bij zijn ploegmaat Ciccone." Vertrouwen getankt "Maar er was dus een gat en daardoor kon ik er niet meer heen. Bauke was heel sterk vandaag, niets aan te doen." Van Avermaet ziet het wel zitten met oog op het openingsweekend in Vlaanderen: "Winnen is altijd beter, maar voor de motivatie van mijn ploeg en mijn vertrouwen is dit een goede zaak."