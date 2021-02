In schaduw van de groten kan ook andere Belg dan Van Avermaet terugblikken op uitstekende tweedaagse

Een straf deelnemersveld in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, met heel wat grote namen. Van Avermaet kwam deed in de eerste etappe mee voor de dagzege. Vanuit Belgisch oogpunt zijn echter ook de prestaties van Arjen Livyns zeker het vermelden waard.

Na passages bij Vérandas Willems, BEAT en Roompot, belandde de West-Vlaming in 2020 bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Enkele ereplaatsen in klassiekers verraadden in zijn eerste jaar bij zijn huidige ploeg potentieel: top 15 in Brabantse Pijl, top 30 in Ronde van Vlaanderen. Ook zijn start in 2021 is veelbelovend.

Livyns surft mee op het positieve elan van Bingoal-WB. Sterker nog, hij is eigenlijk de man die de aanzet gaf. Het team maakte een goede indruk in de Ster van Bessèges, bekroond met de ritzege van Timothy Dupont. Voordien was Livyns al vijfde geëindigd in de GP La Marseillaise.

HET ZWAARDERE WERK

Ook in de Tour des Alpes Maritimes et du Var is hij erbij voor het toch wel nog iets zwaardere werk. De slotklim in Gourdon aan het einde van de eerste etappe kon wel tellen: één voor één klimmerstypes in de top tien. Met de uitzondering van Van Avermaet. Die zat zaterdag op de Mûr de Fayence aanvankelijk goed gepositioneerd, maar viel toch nog vrij ver terug, zo steil was het.

Aan een stijgingspercentage van liefst 9,8% moest die laatste kilometer omhoog gereden worden. Bij wie er geen terugval was: Arjen Livyns. Die reed eigenlijk twee constante slotbeklimmingen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Een elfde plek in de eerste etappe, een negende plek in de tweede rit. Het is in die tweede rit dat er ook al meer tijdsverschillen vielen.

BIJ BESTE TIEN

Livyns schuift dus ook op naar positie negen in het klassement. Zeker en vast mag hij zichzelf tot de beste tien renners van de voorbije twee dagen rekenen. Hij kwam op de Mûr de Fayence binnen op 13 seconden van de ritwinnaar. In het gezelschap van mannen als Herrada, Sivakov, Quintana, Ciccone, Martin, Fuglsang, Pinot en Geoghegan Hart. Enkel Herrada wist hem nog net voor te blijven, al die anderen finishten achter Livyns.

De renner van Bingoal-Wallonie Bruxelles zal niet de opvallendste man in koers zijn, maar het oogt soms de moeite om ook iets verder dan de allereerste plaatsen te kijken om te zien wie er homogene prestaties levert. Dat is het beste bewijs van een goede vorm. Zulke renners zullen ook niet snel een mindere dag tegenkomen. Het is nu al uitkijken tot wat Livyns in staat is in de slotrit van en naar Bausasc.