ISN trok naast Froome nog andere klimmer aan die meteen voor resultaat zorgt: "Ik ben heel fier"

Israel Start-Up Nation heeft zich aardig versterkt. De meesten zullen aan Froome denken als meest spraakmakende nieuwkomer bij deze formatie, maar Michael Woods kan ook een stukje bergop rijden. Bovendien is de Canadees nu al zo goed dat hij meteen voor overwinningen kan gaan.

Op zijn tweede koersdag in de Tour des Alpes Maritimes et du Var was het al raak voor Woods, die veruit de beste was op de oplopende Mûr de Fayence. "Het is goed gegaan. We hebben goed gereden. Het team werkte prima. Dit is mijn eerste koers voor deze ploeg. Ik ben heel fier op hoe we het vandaag en gisteren gedaan hebben", sprak Woods na zijn ritzege.

Het is een ongelooflijk mooie route

De man die vorig jaar nog voor EF reed had ook wel enige parcourskennis. Dat heeft mogelijk ook geholpen. "Het is niet de eerste keer dat ik hier koers. In 2017 tijdens Parijs-Nice passeerden we ook in deze regio. Het is een ongelooflijk mooie route."

Veel genieten van het landschap zit er niet in, want het peloton moet nog één keer vol aan de bak. Woods trekt naar de derde en laatste etappe met een voorsprong van één seconde op Mollema en enkele tellen op de andere belagers. "Het zal zondag een lastige rit worden. Vooral de Col de la Madone is zwaar. Zoals gezegd: we hebben een sterke ploeg, dus ik hoop dat ik de leiderstrui kan behouden."