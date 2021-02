Remco Evenepoel blikt terug op het voorbije seizoen en vindt het jammer dat hij deze wedstrijd niet kon rijden: "Dat was het pijnlijkste dat ik moest missen"

Remco Evenepoel is hard aan het werken om binnenkort opnieuw fit te zijn. Gisteren mocht hij voor het eerst nog eens buiten trainen, nadat er de voorbije weken nog problemen waren door zijn val in de Ronde van Lombardije.

Door die val in de Ronde van Lombardije moest Evenepoel een kruis maken over een groot deel van zijn seizoen. Zo kon hij ook zijn debuut niet maken in de Giro, iets waar Evenepoel nog steeds teleurgesteld over is.

"Dat was het pijnlijkste dat ik moest missen", legde Evenepoel uit bij Sporza Thuismatch. "Ik wilde zeer graag mijn debuut maken in een grote ronde. Ik voelde dat ik sterker werd en ik was er klaar voor", vertelde onze landgenoot.

Volgens Evenepoel zat er misschien zelfs iets in, want met Tao Geoghegan Hart was er een verrassende winnaar. "Je begint erna wel te denken, maar je weet nooit of je een slechte dag zou hebben. Met drie tijdritten had ik echter al beter kunnen indelen, want na een goede tijdrit moet je gewoon kunnen volgen", aldus Evenepoel.