Matthieu van der Poel wint sprint in UAE Tour van Viviani na spectaculaire waaieretappe

Mathieu van der Poel heeft de openingsetappe van de UAE Tour gewonnen. Hij was in de sprint de sterkste van een groep van 25 renners na een snelle waaieretappe. Hij klopte onder meer Viviani en Gaviria in de sprint.

Als de wind waait in de woestijn, is het uitstekend weer voor waaiers. En wie waaiers zegt, zegt Deceuninck-Quick.Step. Na anderhalf uur koers trok de blauwe brigade door met de wind in de zij en dat zorgde voor grote breuken in het peloton.

Want een groep van 26 renners scheurde zich af van de rest. Van de klassementsrenners zaten enkel Joao Almeida, Tadej Pogacar en Adam Yates in de eerste groep. Gaviria en Viviani waren de belangrijkste sprinters want Deceuninck was Bennett vergeten in de tweede groep. Ook zeer attent aanwezig: Matthieu van der Poel.

Almeida profiteerde en pakte 6 bonificatieseconden bij de tussensprints. De Portugees hoopte zo eventueel een voorsprong te kunnen uitbouwen op Pogacar en Yates.

Spervuur van aanvallen

In de slotkilometers zat Deceuninck-Quick.Step nog met enkele renners vooraan maar zonder sprinter zou het moeilijk worden om te winnen. Dat beseften ze snel ook en dus trok Almeida ten aanval. De Portugees werd opnieuw gegrepen en daarop ging Mattia Cattaneo. Ook Pogacar probeerde het gat met de Italiaan te dichten maar uiteindelijk kwam Gaviria zelf tot op het wiel van de Italiaan.

In de laatste kilometer kon Kenneth Vanbilsen toch nog het gat dichten voor zijn kopman Viviani en kon de groep sprinten voor de overwinning. Shane Archbold trok de sprint op gang met Viviani en Van der Poel in het wiel. Elk langs een kant van de weg, werd het snel duidelijk dat Mathieu van der Poel de sterkste was van de groep. De Nederlander kwam met een fietslengte voorsprong als winnaar over de streep. Hij is meteen ook de eerste leider.