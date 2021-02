Filippo Ganna maakt favorietenrol waar en zet tweede etappe UAE Tour op zijn naam, Pogacar is de nieuwe leider

De tweede etappe van de UAE Tour werd een kolfje naar de hand van Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden haalde het met veertiend seconden voorsprong op Stefan Bissegger. Tadej Pogacar is de nieuwe leider.

Filippo Ganna was grote favoriet om de tweede etappe van de UAE Tour binnen te halen en de wereldkampioen tijdrijden heeft zijn favorietenrol ook waargemaakt. De Italiaan was de sterkste over een tijdrit van 13 kilometer.

De renner van Team INEOS Grenadiers was uiteindelijk 14 seconden sneller dan Stefan Bissegger. Mikkel Bjerg vervolledigde het podium. Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour de France vorig seizoen, werd vierde, maar is wel de nieuwe leider in de UAE Tour.