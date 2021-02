Greg Van Avermaet is klaar voor de volgende opdracht: "De kasseien wachten"

Het voorbije weekend is de Tour des Alpes-Maritimes et du Var afgewerkt. De eindwinst was voor de Italiaan Gianluca Brambilla, maar ook Greg Van Avermaet was van de partij en maakte indruk.

Het was de eerste wedstrijd van Greg Van Avermaet voor zijn nieuwe ploeg AG2R-Citroën en in de eerste etappe had hij meteen al bijna prijs. Enkel Bauke Mollema was sterker, waardoor onze landgenoot tevreden moest zijn met de tweede plaats in de eerste rit.

Van Avermaet kan dus al bij al tevreden terugblikken op het voorbije weekend. Nu is hij klaar voor de Belgische klassiekers. "Tour des Alpes-Maritimes et du Var is klaar. Op naar België nu. De kasseien wachten", schreef Van Avermaet op Twitter.