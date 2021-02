Pogacar pakt leidersplaats in UAE Tour: "Foutje van vorig jaar rechtzetten"

Door zijn vierde plaats in de tijdrit is Pogacar de nieuwe leider in de UAE Tour. Hij heeft vijf seconden voorsprong op Joao Almeida.

"Maar het zwaarste deel van deze rittenkoers moet nog komen", vertelt Pogacar. "Al ga ik er wel alles aan doen om die leiderstrui niet meer af te staan. Vorig jaar hebben we naast de eindzege gegrepen. Dit jaar willen we dat rechtzetten. Dit is een belangrijke koers voor onze sponsor, ik mik op eindwinst."

"Nochtans had ik vrij weinig verwachtingen voor vandaag. Ik wilde het zelf zo goed mogelijk doen en ik denk dat ik een heel goede tijdrit heb neergezet, misschien wel mijn beste ooit op zo'n korte afstand. Ik ben echt tevreden over mijn prestatie, want de wind blies ook wel fel, dus het was heel lastig."

Aan de rit naar Jebel Hafeet heeft hij goede herinneringen. "Joao kent de klim niet en ik wel. Misschien is dat een klein voordeel, maar veel verschil zal het niet maken. Op zo'n klim spreken de benen en diegene met de beste benen zal winnen. Ik ben blij dat ik de leiderstrui draag. Ik ga ervoor knokken om die trui te houden, maar ik weet dat nog een paar lastige dagen volgen."