Oud-wereldkampioen veldrijden André Dufraisse is overleden

André Dufraisse is overleden. In de jaren vijftig werd Dufraisse vijf keer wereldkampioen in het veldrijden en hij pakte ook zeven Franse titels. Dufraisse werd 94 jaar oud.

