Zware blessure voor renner Arkéa-Samsic: breuk in de linker dijbeenhals na valpartij

Miguel Flórez was in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var aanwezig om zijn kopman Nairo Quintana bij te staan, maar in de laatste etappe kwam de Colombiaan zwaar ten val. Daarbij zou hij een breuk opgelopen hebben. Zo zou Miguel Flórez een breuk hebben in zijn linker dijbeenhals. Zijn ploeg, Arkéa-Samsic, maakte het nieuws zelf bekend op haar website. Flórez rijdt sinds dit seizoen voor Arkéa-Samsic, want hij maakte de overstap van Androni Giocattoli - Sidermec.