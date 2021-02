🎥 Hilarisch! Zo bereidt Sep Vanmarcke zich voor op de voorjaarsklassiekers

Met een knappe video toont Isräel Cycling Academy hoe Sep Vanmarcke zich voorbereidt op de voorjaarsklassiekers.

De selectie van Israel Start-Up Nation voor de Omloop ziet er als volgt uit: Jenthe Biermans, Guillaume Boivin (Can), Reto Hollenstein (Zwi), Alexis Renard (Fra), Tom Van Asbroeck, Sep Vanmarcke en Mads Würtz Schmidt (Den).

The family man on a ride@sepvanmarcke, preparing for the spring classics, prefers to spend his easy rides with his wife and kids!#YallaISN @sepvanmarcke. pic.twitter.com/L9nEqHlXZ5