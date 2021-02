Kan Thomas De Gendt verrassen in de derde etappe van de UAE Tour? Onze landgenoot zit in de vlucht van de dag!

Ook Thomas De Gendt ziet het zo, want meteen bij de start wilde onze landgenoot in de vlucht van de dag springen. Het is ook gelukt en hij heeft slechts één renner meegekregen. Zo zal hij de dag moeten doorbengen met de Fransman Tony Gallopin.

Al snel hebben beide renners samen een voorsprong van meer dan twee minuten bij elkaar gereden. Kunnen ze volhouden tot de Jebel Hafeet en verrassen of zullen de klassementsrenners zich toch tonen straks? We weten het binnen enkele uren.

