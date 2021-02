Sprinter van Deceuninck-Quick-Step wordt beloond voor sterk seizoen met mooie prijs in zijn thuisland

In Ierland heeft Bennett nu een mooie prijs gekregen voor zijn sterk jaar. Zo is hij verkozen tot "Irish Independent Sports Star Of The Year". Zelf is de sprinter uiteraard zeer tevreden met deze beloning voor zijn sterk jaar.

Sam Bennett gaf meer uitleg op Twitter. "Ik wil de lezers van de Independent in Ierland die hun stem op mij hebben uitgebracht enorm hard bedanken. Het betekent echt veel om te zien dat Ierland de wielersport omarmt zoals de voorbije jaren", legde Bennett uit.

Really delighted to have won the Irish Independent Sports Star Of The Year Award.



Massive thanks to the readers of the Independent around Ireland who cast their vote for me. Really means a lot to see Ireland embrace cycling like they have in recent years. pic.twitter.com/EH3nQnLk8Q