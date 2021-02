Tadej Pogacar haalt het na spannende strijd van Adam Yates en verstevigt zo leiderspositie in het klassement

Tadej Pogacar heeft opnieuw zijn klasse laten zien. De Sloveen heeft namelijk de derde rit gewonnen in de UAE Tour. Hij haalde het na een sprint van Adam Yates. Eerste achtervolger João Almeida kwam in de tweede groep binnen en moest iets meer dan een halve minuut prijsgeven.

Het peloton trok in de derde etappe van de UAE Tour naar Jebel Hafeet. Thomas De Gendt had er zin in en onze landgenoot ging ook in de aanval in het begin van de rit, maar op een kleine 10 kilometer van de streep werd hij gegrepen.

De klassementsrenners gingen het dus onder elkaar uitmaken en vooral Adam Yates van Team INEOS Grenadiers maakte indruk. Hij had enkele stevige aanvallen in huis, maar enkel Tadej Pogacar wilde niet kraken.

In de sprint was uiteindelijk de Sloveense ex-winnaar van de Tour de France de sterkste. João Almeida, de nummer twee in het klassement, eindigde bij de eerste achtervolgers op 48 seconden. Ook Harm Vanhoucke was daar bij, want onze landgenoot eindigde op een knappe vijfde plaats.