🎥 Glimlach bovenhalen, iedereen: Tosh Van der Sande doet ook Iljo Keisse lachen tijdens de koers

Tosh Van der Sande is iemand die zich echt wel amuseert tijdens de koers. Dat bleek ook nog eens tijdens de vierde etappe van de UAE Tour. Wanneer de camera even Iljo Keisse in beeld nam, achtte Van der Sande zijn moment gekomen.

De camera was gericht op Iljo Keisse toen die aan de ploegwagen van Deceuninck-Quick.Step drinkbussen ging ophalen. Terwijl die daar mee bezig was, kwam Tosh Van der Sande prompt naast hem rijden. Om even... nadrukkelijk te komen glimlachen naar de camera.

Vriendelijk, dat wel. Keisse leek toch even te denken: 'Wat doet die nu?' Om er nadien toch de humor van in te zien en ook te beginnen lachen. Van der Sande was zo geslaagd in zijn vermoedelijke opzet: dit was een momentje waar iedereen wel om kon lachen.

Niets mis natuurlijk met even vriendelijk te glimachen voor de camera. Lotto Soudal deelt het filmpje van de UAE Tour alvast met veel plezier.