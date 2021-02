🎥 Organisator Giro maakt parcours bekend: Remco Evenepoel kan er enkel blij mee zijn

De Giro is in principe de eerste wedstrijd die Remco Evenepoel zal rijden in 2021. Het is alleszins zijn eerste grote doel. Belangrijk voor hem dus ook om te weten welk parcours hij precies voor de wielen krijgt in Italië. Elk detail daarvan is nu bekend.

De organisatie van de Giro heeft immers het parcours bekendgemaakt voor de 104de editie van de Ronde van Italië. Naast het complete routeschema - de Giro begint in Turijn en eindigt in Milaan - vatten vier filmpjes de in totaal 21 etappes samen.

❗Giro d’Italia 2021 08-30/05❗ Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: 🕐8/05 Stage 1 Torino ➡ Torino Tissot ITT, 9.0 km 🚴9/05 Stage 2 Stupinigi ➡ Novara, 173 km 🚴10/05 Stage 3 Biella ➡ Canale, 187 km pic.twitter.com/WaO5ZXO5kn — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

Belangrijke afspraken voor Evenepoel zijn zeker de eerste en laatste rit, want dat zijn tijdritten. De eerste is een korte tijdrit van 9 kilometer, in de afsluitende tijdrit moet meer dan 29 kilometer tegen de klok gereden worden. Daarnaast dient Evenepoel zes aankomsten bergop aan te kruisen. Vooral de aankomst boven op de Monte Zoncolan, in de veertiende etappe, spreekt tot de verbeelding.

Discover the #Giro 2021: Stage 11 Perugia ➡ Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage) | Stage 12 Siena ➡ Bagno Di Romagna | Stage 13 Ravenna ➡ Verona | Stage 14 Cittadella ➡ Monte Zoncolan | Stage 15 Grado ➡ Gorizia | Stage 16 Sacile ➡ Cortina d'Ampezzo pic.twitter.com/zvb7MQVPjF — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

In de elfde rit naar Montalcino zal ook een deel van de finale van de Strade Bianche afgewerkt worden. Voor de sprinters liggen er minstens een vijftal kansen op een massasprint. Vanaf 8 mei kan er op zoek gegaan worden naar de opvolger van Tao Geoghegan Hart.