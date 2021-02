Geen Sagan in de Omloop: "Helemaal gefocust op de klassiekers"

Peter Sagan rijdt zaterdag niet mee in de Omloop. Toch zijn de klassiekers dit voorjaar het grote doel van Sagan.

Veel concurrenten geloven niet dat Sagan dit jaar potten zal breken. “Ik begrijp niet waar dat slinkend vertrouwen vandaan komt. Sagan blijft een klasbak en klasse komt altijd bovendrijven”, zegt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx aan Het Nieuwsblad.

Vorig jaar won Sagan maar één koers. “Maar we spreken over een abnormaal jaar. Veel mensen vergeten bovendien dat Peter de Vlaamse klassiekers niet eens gereden heeft. Hij zat toen in de Giro. Waar hij wel won. En hoe! Ik daag iedereen uit om vijf renners te noemen die hem dat nadoen. Wie niet meer in Sagan gelooft, zou beter de hele Giro en zelfs de Tour eens herbekijken. Het verschil met de allerbeste Sagan is heel miniem.”

Door een coronabesmetting mist Sagan de Omloop. “Ja, maar hij wordt goed opgevolgd. Ik maak me sterk dat hij er tegen de topklassiekers weer helemaal bovenop is.”

Is Politt dan geen vervanger voor Sagan? “Helemaal niet. Politt is gewoon een goede aanwinst. Een superluitenant, maar ook iemand met de motor om zelf te kunnen winnen. Dat is alleen maar goed voor de ploeg.”