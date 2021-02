Het speciale Oliver Naesen-protocol geïntroduceerd in de koers: "Snelheid verminderen en oogje houden op Oliver"

Bij elke koers is er tegenwoordig sprake van een protocol. Maar het Oliver Naesen-protocol? Dat treedt inderdaad in voege in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het gaat hier niet om een echt protocol, maar om een kwinkslag van de organisatie.

De organisatie van de eendagskoers die komende zondag op het programma staat, heeft een draaiboek gelanceerd om de veiligheid te vrijwaren. Daarin staat ook een humoristische passage. Punt 3.4. kondigt immers het 'Speciale Oliver Naesen-protocol' aan. GENOEG TIJD OM TE HERSTELLEN "Zoals jullie reeds beseffen, passeren we dit jaar over de Tiegemberg. We vragen alle renners om daar de snelheid te verminderen en een oogje te houden op Oliver", staat er te lezen. "Maak je geen zorgen, Oliver. Eens je de top bereikt hebt, zal je genoeg tijd krijgen om te herstellen." Het is een kwinkslag naar de ervaringen die Naesen daar al opdeed. De Tiegemberg is het zwarte beest van de AG2R-renner onder de Vlaamse hellingen.