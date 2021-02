Na top 15 in tijdrit in UAE stapt Van Emden nu vroegtijdig uit koers

De vierde etappe in de UAE Tour is van start gegaan zonder Jos van Emden. De Nederlandse kampioen tijdrijden gaf zich maandag nog vol in de individuele tijdrit, voor hem de belangrijkste afspraak. Inmiddels heeft hij te kampen met fysieke problemen.

In de tweede etappe van de UAE Tour, de tijdrit op het Al Hudayriat-eiland, reed Van Emden in zijn favoriete discipline naar een vijftiende plaats. De renner van Jumbo-Visma gaf 46 seconden toe op de winnaar, wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna.

Ook de zware derde rit naar de Jebel Hafeet reed Van Emden nog uit. Heeft het nu met deze bergrit te maken of niet: in elk geval, Van Emden heeft last van fysieke problemen. Daarom is hij ook niet meer van start gegaan in de vierde etappe van de UAE Tour.

Dat bevestigde zijn ploeg Jumbo-Visma via de sociale media. Met welk fysiek ongemak Van Emden precies opgezadeld zit, is niet bekend.