Nominaties Laureus bekend: Pogačar en Van der Breggen maken kans op award

De nominaties van Laureus in de verschillende categorieën zijn bekend. Sportman van het Jaar zal Joshua Cheptegei, Armand Duplantis (beiden atletiek), Lewis Hamilton (Formule 1), LeBron James (basketbal), Robert Lewandowski (voetbal) of Rafael Nadal (tennis) worden.

Voor de trofee voor 'Sportvrouw van het Jaar' komt Anna van der Breggen in aanmerking. Ze neemt het op tegen skister Federica Brignone, atlete Brigid Kosgei, tennisster Naomi Osaka, voetbalster Wendie Renard en basketbalster Breanna Stewart.

👀ICYMI...here's a reminder of all of the nominees for the 2021 Laureus World Sports Awards



🏆 Who should the Laureus Academy Members pick as the Award winners? #Laureus21