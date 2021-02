Oliver Naesen kijkt uit naar Omloop: "Greg Van Avermaet is een extra troefkaart"

Oliver Naesen is blij dat hij de Omloop Het Nieuwsblad kan rijden met zijn vriend en nu ook ploegmaat Greg Van Avermaet.

“Voor een renner van mijn kaliber betekent de Omloop een grote vis. Winnen zou fantastisch zijn. Favorieten duiden is moeilijk, maar je kan uiteraard niet heen om wereldkampioen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel als die start”, zegt Naesen aan Het Nieuwsblad.

“Ook Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Greg staan ongetwijfeld paraat. Ik ben tevreden over mijn voorbereiding in de Haut-Var nadat ik de voorbije jaren de Ruta del Sol reed. Bergop trainen is goed voor de conditie, maar toch zal ik je pas aan de meet in Ninove kunnen vertellen hoe goed de benen echt waren.”

Goed indelen wordt van groot belang in de Omloop. “Ik denk niet dat anticiperen de juiste strategie vormt. Wie op honderd kilometer van de streep al een cartouche verschiet, mist frisheid in de finale. Ik hoop aan de voet van de Muur aan de zijde te zitten van de favorieten. Oorlog maken op de Muur wordt dan de boodschap, iets wat me wel ligt.”

Het parcours heeft weinig geheimen voor Naesen. “Het parcours wijzigde niet zodat het volstaat om de finale nog eens op te frissen. Voor mij is het genieten om nog eens te fietsen op de weg naar Ninove via de Muur en de Bosberg. Ik koers gewoon dolgraag in eigen contreien. Ik kijk ook enorm uit naar een eerste klassieker aan de zijde van mijn maatje Greg. Ondanks onze vriendschap waren we in het verleden toch steeds concurrenten. Met Greg erbij heeft de ploeg een extra troefkaart van formaat.”