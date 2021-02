Ook Bingoal-Wallonie Bruxelles mag naar Parijs-Roubaix, alle deelnemende teams bekend: "Welkom in de Hel!"

Alle ploegen die dit voorjaar aan de start van Parijs-Roubaix staan, zijn bekend. Bingoal-Wallonie Bruxelles is daar ook bij: de Belgische formatie heeft een wildcard gekregen voor de Helleklassieker. Bij de mannen zijn er 25 teams die deelnemen, bij de vrouwen 24.

Uiteraard zijn 19 WorldTour-ploegen op het appèl wanneer Parijs-Roubaix dit jaar gereden zal worden. Vorig jaar kon er geen editie georganiseerd worden vanwege corona. Mathieu van der Poel gaat bij Alpecin-Fenix voor het eerst deelnemen. Net als Arkéa-Samsic krijgt zijn ploeg een automatische uitnodiging.

Daarnaast was er nog plaats voor vier wildcards. Die gaan naar B&B Hotels, Team Delko, Total Direct Energie en Bingoal-Wallonie Bruxelles. De Belgische formatie is het enige niet-Franse team dat een wildcard weet te bemachtigen. Zo zijn alle tickets verdeeld voor wat een memorabele editie belooft te worden. Daar is de organisatie ook al van overtuigd: "Welkom in de Hel". Dat is de niet mis te verstane boodschap op Twitter.

Voor het eerst zal Parijs-Roubaix ook verreden worden bij de vrouwen. Ook voor de vrouwenkoers zijn alle deelnemende teams bekend. Parijs-Roubaix gaat dit jaar door op zondag 11 april.