Start van nieuwe rivaliteit onder klimmers? Pogačar moet weer met zelfde concurrent afrekenen

Als we denken aan een rivaliteit waarbij Tadej Pogačar betrokken bij kan zijn, denken we aan eentje met Roglič. Op de fiets dan, want naast de fiets zijn het goede vrienden. Of met Bernal. Of wie weet in de toekomst met Evenepoel. Maar wat met de rivaliteit Pogačar-Yates?

Die zou ook gerust kunnen ontstaan. Of de twee goed met mekaar overeen komen, weten we niet, maar het gaat voor alle duidelijkheid over een sportieve rivaliteit. Die krijg je sowieso als twee sporters in dezelfde wedstrijden vaak tegenover mekaar komen te staan in de strijd om de overwinning.

Dat was bij Pogačar en Adam Yates voorlopig nog niet al te dikwijls het geval. Omdat Pogačar al snel doorbrak in de grote ronden en Yates op dat vlak nog iets te wisselvallig is om na drie weken heel erg dicht vooraan te eindigen in een klassement. Beste voorbeeld is de Tour van 2020: Yates droeg vier dagen de gele trui, maar bereikte Parijs als nummer 9 in de stand.

IN DE TOUR NIET IN ELKAARS VAARWATER

Daar bleek hij dus geen concurrent voor Pogačar. Zijn beste Tour reed Yates in 2016, met een vierde plaats als eindresultaat. Met zijn overstap naar Ineos is ook één en ander veranderd. Daar is de Brit mogelijk beter gewapend dan bij BikeExchange (het vroegere Mitchelton-Scott) om zijn inspanningen een volledige grote ronde door te trekken. Anderzijds zit de kans er ook in dat hij zich voor een ploegmaat zal moeten opofferen.

© photonews

Er is zeker wel het potentieel op een rivaliteit tussen de twee betrokken renners in de kleinere rittenkoersen. Dat bewijst de UAE Tour alvast. Adam Yates won vorig jaar de rittenkoers in de Emiraten, met een voorsprong van 1'01" op Pogacar. Bij aanvang van de laatste rit bepalend voor het klassement leidt Pogačar dit jaar, met een bonus van 43" op Yates.

MOGELIJK VOOR TWEEDE JAAR OP RIJ 1 EN 2

Als ze straks op de Jebel Jais allebei over goede benen beschikken, eindigen ze voor het tweede jaar op rij in deze wedstrijd als nummers 1 en 2. Het valt dan enkel nog te zien in welke volgorde. In koersen van dit allooi is het alvast goed mogelijk dat ze elkaar nog vaak tegenkomen.

Dat zullen dan eerder koersen van één week zijn, maar vooral het parcours is van belang. Staan er enkele bergritten op het programma en blijven de tijdritkilometers beperkt? Dan kan Yates zich wel opwerpen als een te duchten tegenstander voor Pogačar. Al zal die laatste - indien in vorm - wel telkens favoriet zijn.