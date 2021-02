Bakelants dit weekend twee keer aan de bak in Frankrijk: "Verwacht dat Jan in deze afvalkoersen lang zal overleven"

Zoek niet naar Jan Bakelants komend weekend in Vlaanderen, want die zal in Frankrijk het beste van zichzelf aan het geven zijn. Bakelants is één van de renners die voor Intermarché-Wanty-Gobert de Ardèche Classic en de Drôme Classic gaan rijden.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een selectie samengesteld die beide Franse koersen gaat afhaspelen. Naast Bakelants trekken ook Jérémy Bellicaud, Théo Delacroix, Odd Eiking, Alexander Evans, Maurits Lammertink en Lorenzo Rota naar Frankrijk. Misschien is Eiking wel de renner van de ploeg om het meest in het oog te houden. "Met Odd Eiking hebben we alvast een renner in huis die al getoond heeft dat hij met de beteren meekan. Hopelijk heeft hij zijn vorm van de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges kunnen vasthouden", zegt sportdirecteur Jean-Marc Rossignon. STEILE HELLINGEN Uiteraard wordt er ook op de anderen gerekend en zeker ook op Jan Bakelants. "Ondanks het feit dat ik ze dit jaar nog niet echt aan het werk gezien heb, verwacht ik ook dat Jan Bakelants, Maurits Lammertink en Lorenzo Rota in deze afvalkoersen lang zullen overleven. Dit soort wedstrijden met steile hellingen ligt hen."