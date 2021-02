Grappige Gilbert imiteert Michel Wuyts en Tim Wellens repliceert: "Ploegmaat op training iets zien doen wat ik niet kan"

De sfeer zit goed tussen Philippe Gilbert en Tim Wellens, de twee kopmannen van Lotto Soudal in de Omloop. Op een online persconferentie stonden beiden de media te woord. Philippe Gilbert verkeerde alvast in een humoristische bui.

Gilbert was als eerste aan de beurt en antwoordde netjes op de vragen van de media. Nadien nam Tim Wellens zijn plaats in. Die stond eerst de VRT te woord en zou vervolgens de andere journalisten een woordje uitleg verschaffen.

EERSTE VRAAG VAN 'MICHEL'

Er was er eentje als de kippen bij om de eerstvolgende vraag te stellen. "Ja, het is hier met Michel Wuyts." Het was niemand minder dan Philippe Gilbert, die echt wel zijn best deed om de stem van Michel Wuyts zou goed mogelijk te imiteren. 'Michel' wilde vervolgens weten of de conditie van Wellens in orde was.

Iedereen aan het schaterlachen, inclusief Wellens. Die kwam toch nog tot een antwoord. "Ja, ik dacht van wel, maar ik ben net gaan trainen. Ik heb op training een ploegmaat iets zien doen wat ik niet kan. Er was daar eentje die 600 Watt duwde. Dat kan ik niet, hoor", lachte Wellens. Tot daar ook de tussenkomst van Philippe Gilbert alias Michel Wuyts als vragensteller op de persbabbel van Lotto Soudal.