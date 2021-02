Ook Keukeleire naar de Omloop, alles en iedereen in gereedheid: dit zijn de deelnemerslijsten!

Ook Jens Keukeleire gaat dit jaar weer de Omloop rijden. Dat blijkt uit de selectie van EF Education-Nippo, dat als één van de laatste teams zijn selectie voor de Omloop heeft vrijgegeven. De deelnemerslijsten zijn nu helemaal klaar, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Na het vertrek van Vanmarcke is Jens Keukeleire de enige Belg bij EF Education-Nippo. Al wil dat niet zeggen dat hij de enige uit de Lage Landen is in de ploeg die het openingsweekend rijdt. Dat doen ook Sebastian Langeveld, Moreno Hofland en Julius van den Berg. EF duidt exact hetzelfde team aan voor de Omloop als voor Kuurne-Brussel-Kuurne. De vier eerder vernoemde renners worden vergezeld door Docker, Rutsch en Scully.

Alles en iedereen is klaar om er zaterdag een prachteditie van Gent-Wevelgem van te maken. Flanders Classics heeft de deelnemerslijsten bekendgemaakt voor zowel de mannen als de vrouwen. De combinaties Hoek-Leberg en Muur-Bosberg liggen op hen te wachten, waarna het vlammen is richting de aankomst in Ninove. Daar zal duidelijk worden wie de opvolgers van Jasper Stuyven en Annemiek van Vleuten zijn.

© photonews

Zij hebben allebei de eer om met het rugnummer 1 over de Vlaamse wegen te koersen zaterdag. Klik HIER om de deelnemerslijst van de mannen te bekijken. Klik HIER om de deelnemerslijst van de Omloop voor vrouwen te bekijken.