Team DSM maakt selectie bekend voor de Omloop: Romain Bardet waagt zich aan de kasseien, ook één landgenoot in de selectie

Morgen staat de Omloop Het Nieuwsblad op het programma. Uiteraard verschijnen er heel wat sterke renners aan de start van de klassieker en ook Team DSM kiest voor enkele grote namen. Zo lijkt Tiesj Benoot één van de kopmannen te zijn.

Ook Romain Bardet is van de partij. Het is de eerste keer dat de Franse klassementsrenner aan de start van de klassieker zal verschijnen. Ook Kragh Andersen, Markl, Nieuwenhuis, Pedersen en Sutterlin starten in de Omloop.

The cobbles are here 🔜 at #OHN21 and we can't wait to take them on!



27/02 🗓 | 1.UWT 🚴🏻‍♂️ | 11h35 ⏰



More on our line-up and goals 👇🏼



🔗https://t.co/1FjGRnFeP2 pic.twitter.com/SpgH5g0q99