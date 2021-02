Team Jumbo-Visma bevestigt voor Omloop: "Val van Mike Teunissen zorgt voor andere tactiek"

In eerste instantie was Mike Teunissen voor Team Jumbo-Visma de kopman voor de Omloop Het Nieuwsblad. Maar de ploeg moest op zoek naar een andere tactiek na zijn valpartij.

Teunissen kwam op hoogtestage op Tenerife ten val en kan daardoor mogelijk dit voorjaar helemaal niet in actie komen.

Het parcours is vergeleken met afgelopen drie edities zo goed als hetzelfde gebleven. De tweehonderd kilometer lange koers kent negen kasseistroken en dertien hellingen, waaronder de Muur en de Bosberg. Toch hebben de afgelopen jaren laten zien dat ook een vroege ontsnapping kan leiden tot de winst. “Ondanks dat we door het wegvallen van Mike zonder echte kopman rijden, moeten we met lef koersen. Halverwege de rit volgen de kasseienstroken en klimmetjes elkaar snel op. Hier zal net als vorig jaar hard gereden worden. We zullen als groep moeten opereren zodat we in de finale mee kunnen doen”, aldus ploegleider Arthur van Dongen.

Olav Kooij, die onlangs de overstap maakte van het Jumbo-Visma Development Team naar het World Tour team, zal in deze koers zijn profdebuut maken. “Ik kijk er erg naar uit dat ik mag debuteren in de Omloop. Het is niet bepaald de kleinste koers die er is. Ik heb nog geen wedstrijd in de benen, maar wel een goede winter gedraaid. Daar haal ik vertrouwen uit.” De jonge renner is komend weekend niet de enige debutant. Edoardo Affini en Nathan Van Hooydonck rijden hun eerste wedstrijd in het geel-zwart. Tot slot maken de routiniers Paul Martens en Maarten Wynants deel uit van de selectie. Voor beiden is het de laatste editie van de Omloop in hun mooie carrière. Ze hangen later dit jaar hun fietsen aan de wilgen.