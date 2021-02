VOORBESCHOUWING: Alaphilippe, Wellens en Van Avermaet met ferme adelbrieven naar de Omloop

Het is eindelijk zover, de eerste wegkoers van het jaar op Vlaamse bodem: de Omloop. Altijd een moment om naar uit te kijken. Dat zullen Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Greg Van Avermaet ook doen. Zij lijken over de grootste winstkansen te beschikken.

Over het parcours kunnen we niets kwijt, want publiek is niet toegelaten. Dan maar meteen de favorieten bespreken. Geen grotere naam aan de start dan die van Julian Alaphilippe. Die maakte meteen een grote indruk op zijn eerste koersdag, de openingsetappe van de Ronde van de Provence naar Six-Fours-les-Plages.

De snedigheid waarmee hij zijn versnellingen plaatste: die Alaphilippe moet bijna overal kunnen meedoen voor winst. Toen hij diep in de finale werd ingerekend, hield hij zich knap vooraan in het peloton en leverde hij nog schitterend werk voor de ploeg. De rit werd ook gewonnen door ploegmaat Ballerini. Dito de volgende dag, nadat Alaphilippe ten val kwam. Op de Mont Ventoux werd die laatste tussen de pure klimmers knap derde.

© photonews

Ook Tim Wellens bereidde zich voor in Frankrijk. In de Ronde van de Provence moest hij wel afstappen, maar Wellens had het voordien al voortreffelijk gedaan in de GP Marseillaise en de Ster van Bessèges. Sprinten is niet zijn specialiteit, maar Wellens werd toch mooi zesde in de Marseillaise.

In de Ster van Bessèges had de inwoner van Monaco de derde rit aangekruist. Op een hele slimme manier reed hij in de afdaling weg uit een elitegroepje en ze zouden hem niet meer terugzien. Wellens hield meer dan een halve minuut over en nam zo een optie op de eindzege. Die haalde hij binnen door in de afsluitende tijdrit vierde te worden. Wellens lijkt klaar om te oogsten in een grote eendagskoers.

In tegenstelling tot Wellens heeft Van Avermaet nog niet gewonnen, al heeft hij na zijn overstap naar AG2R ook al bewezen dat hij goed is. Met twee vierde plaatsen in Bessèges en een tweede plek in een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Op een hele lastige aankomst, waarbij klimmerstypes zich voorin nestelden, bedreigde Van Avermaet Mollema het meest.

Het mag dus niet verbazen als Van Avermaet zaterdag gezwind de Vlaamse hellingen op rijdt. Bovendien is de Omloop een koers die hem ligt: reeds twee keer zette de olympische kampioen die koers op zijn palmares. Andere kandidaten zijn de hoofdrolspelers van vorig jaar, Stuyven en Lampaert. Die eerste heeft wellicht ook een goede Theuns aan zijn zijde. Ook Trentin, Kristoff, Gilbert en Benoot kunnen ver geraken.

ONZE STERREN VOOR DE OMLOOP:

**** Julian Alaphilippe

*** Greg Van Avermaet - Tim Wellens

** Edward Theuns

* Yves Lampaert - Mads Pedersen - Florian Sénéchal - Jasper Stuyven - Dylan Teuns - Matteo Trentin