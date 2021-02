Ballerini ontdekt zichzelf als klassieke renner en denkt na derde zege ook aan Roubaix: "Dit is een droom die uitkomt"

Toen Davide Ballerini in 2020 naar Deceuninck-Quick.Step ging, had hij de Europese Spelen gewonnen, maar dat was het dan ook. Wie had kunnen denken dat de Italiaan een jaar later met zo'n sterke seizoensstart zou uitpakken? Ook de klassiekers zijn niet te hoog gegrepen.

"Dit is een droom die uitkomt", reageert Ballerini na zijn overwinning in de Omloop. "Dit is nog maar het begin voor mij. Het is de eerste keer dat ik de klassiekers rijd. Ik kan zeker mijn troeven uitspelen. Ik heb nog een lange weg te gaan in mijn carrière. Ik blijf met de voeten op de grond."

Voor zijn snelle sprint staat Ballerini al langer bekend, maar voordien was hij ook mee met het elitegroepje. "Ik heb zeker mijn potentieel getoond, de ploeg kent mijn potentieel ook." Er zijn ook ergere dingen uiteraard dan voor Deceuninck-Quick.Step te rijden. "Het was een droom om bij deze ploeg te komen. We zijn één familie."

We starten met zeven en kunnen met alle zeven winnen

Zeker in deze wedstrijden komt dat tot uiting. "We doen alles honderd procent voor de klassiekers. We kunnen verschillende kaarten trekken. We starten met zeven renners en we kunnen alle zeven winnen. Het is niet makkelijk voor team, maar wel makkelijk voor ons, de renners. Elke situatie is goed voor ons als we vooraan zitten."

Was Alaphilippe niet aangeduid als man voor de overwinning? "Ik, Styby en Julian zaten vooraan op de Molenberg. Dat was één van de beste situaties voor het team. Ik zei tegen Julian op de hellingen: als je wil proberen, mag je. Hij ging alleen. Dat was misschien niet goed voor hem. Hij is een goeie kerel. Ik ben blij dat ik met hem in het team zit."

Dacht Ballerini dat hij ook in de klassiekers kon scoren? "Ik heb er nooit over nagedacht. Ik won de eerste rit in de Provence. Ik ben nuchter gebleven, maar kon ook dromen. Elke dag geloof ik in mezelf en nu kunnen we denken aan andere koersen."

Van één bepaalde wedstrijd ligt Ballerini wel echt wakker. "Mijn groot doel is al vanaf ik jong ben Parijs-Roubaix. Je moet daar ook geluk hebben, met lekke banden, met valpartijen. De benen zijn goed, het zit goed in het hoofd: dat is al vijftig procent van het werk."