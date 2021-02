Ook voor de vrouwen is Omloop start van klassieke seizoen, kan Van Vleuten meteen winnen voor nieuwe ploeg?

Flanders Classics heeft een statement gemaakt door een vrouwenkoers te organiseren voor elke mannenkoers die op hun agenda staat. Dat betekent dat ook het vrouwenpeloton zich warm maakt voor de opener van het klassieke seizoen.

In tegenstelling tot de mannen, hebben de vrouwen nog niet veel kunnen koersen. Bij de heren vielen er wel koersen weg door het coronavirus maar bleven er ook nog wel wat overeind, dat was bij de vrouwen anders.

Vorig jaar was Annemiek Van Vleuten de beste in de Omloop Het Nieuwsblad. Ze won voor de Italiaanse Marta Bastinelli en Floortje Mackaij. Ook dit jaar staat Van Vleuten opnieuw aan de start. Niet als wereldkampioene bij Mitchelton-Scott maar wel bij Movistar, haar nieuwe team. Eerder liet ze al uitschijnen dat ze enorm gerespecteerd wordt door de ploeg, misschien kan ze tijdens de Omloop meteen iets terugdoen.

Bastianelli kon de Omloop nog nooit winnen maar werd de voorbije twee jaar wel telkens tweede. De Italiaanse weet dus goed genoeg wat je in je mars moet hebben om mee te doen voor de overwinning en zal gebrand zijn op revanche na haar ereplaatsen.

Belgen

Met Lotte Kopecky en Jolien D'Hoore staan ook twee Belgische dames aan de start die mee kunnen doen voor de overwinning. D'Hoore is aan haar laatste seizoen bezig en wil in schoonheid afsluiten. Voor Kopecky zal het misschien even aanpassen zijn want ze heeft net een crosswinter achter de rug. In tegenstelling tot Van Aert en Van der Poel bij de heren, besliste Kopeck dus om wel aan de start te staan in Gent.

Wereldkampioene

Maar om te winnen zullen ze toch voorbij wereldkampioene Anna Van der Breggen moeten raken. De Nederlandse renster van SD Worx reed vorig jaar enorm indrukwekkend naar de wereldtitel en won met de Waalse Pijl ook een klassieker. In 2015 schreef ze de Omloop al een keertje op haar naam.

De dames rijden een Omloop Het Nieuwsblad van 125 kilometer, zo'n 75 kilometer minder dan de heren. Hun aankomst wordt rond half 6 verwacht.