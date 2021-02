Quinn Simmons terug in peloton na schorsing: "Dat verdiende ik helemaal niet"

Quinn Simmons wordt dit weekend opnieuw in competitie verwacht nadat Trek-Segafredo hem geschorst had wegens enkele uitspraken op Twitter in september. De Amerikaan vindt alvast dat zijn schorsing niet terecht was.

"Ik besef dat ik niet reageerde zoals het team wou, maar dat ik daardoor de klassiekers gemist heb... Dat was het niet waard voor het team en voor mij want ik kon er een belangrijke rol spelen", opent Simmons bij Cyclingnews. Simmons werd geschorst nadat hij openlijk toegaf een Trump-supporter te zijn, maar dat bovendien ook nog eens deed met een zwarte hand. Als blanke persoon is dat een heel gevoelig iets in de Verenigde Staten. "Ik vind niet dat die schorsing terecht was. Die zwarte hand was als grap bedoeld, verwijzend naar de scène 'Bye Felicia' (Friday, 1995). Het is een veelvoorkomende grap die ik meermaals heb zien passeren online. Ik dacht dat het bekender zou zijn en had zelfs niet nagedacht over blackface." "Digitale blackface begrijp ik niet zo goed en ik ben er zeker van dat het enkele maanden eerder, niet in volle verkiezingsstrijd, niet zo zwaar zou doorwegen. Maar ik heb ondertussen wel geleerd om het niet meer te doen. Er was geen raciaal conflict, het internet maakte er een van", besluit de jonge Amerikaan.