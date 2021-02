Titelverdediger Jasper Stuyven is op zowat elk scenario voorbereid: "Ik start met open vizier"

Op 29 februari 2020 won Jasper Stuyven de Omloop, na een spurt tegen Yves Lampaert. Nagenoeg een jaar later gaat Stuyven dus van start als titelverdediger. Zonder een wedstrijd in de benen. Stuyven verwacht zich dan ook aan alles.

De Omloop is voor Jasper Stuyven de eerste wedstrijd van het seizoen, terwijl sommige van zijn collega's al verschillende koersdagen in de benen hebben door in Frankrijk te gaan koersen. Hoe goed is hij ten opzichte van die jongens? "Ik heb geen flauw idee. Dat gaan we vandaag ontdekken. We gaan het rap weten."

Ik verwacht mij aan alles

Denkt Stuyven dan ook dat de koers heel vroeg gaat openbreken? "Goh, ik verwacht mij... Ik verwacht mij aan alles", is Stuyven op alle mogelijke scenario's voorbereid." De winnaar van 2020 pint zich dus niet vast op één bepaalde aan pak. "Ik start met open vizier." En als de man die zijn zege van vorig jaar verdedigt. "Het is wel leuk om nummer 1 op mijn shirt te spelden."

Het is een koers zonder fans langs de kant van de weg. Wat als hij nu één iemand kon kiezen die dat wel zou mogen. Wie zou hij dan kiezen en waar zou die persoon staan? "Ik denk dat ik mijn vriendin Elke zou kiezen. De plek is dan afhankelijk van het wedstrijdscenario, maar ik denk dat de Muur wel een goede plaats is."