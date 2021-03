Alpecin-Fenix bevestigt: Van der Poel rijdt Le Samyn, ook Belgische kampioen en sprintduo Merlier-Philipsen aan start

Mathieu van der Poel had het zelf reeds aangekondigd: Le Samyn zou bij op zijn programma komen. Alpecin-Fenix bevestigt dat nu ook, want Van der Poel zit in de selectie van het team voor deze eendagswedstrijd. De ploeg kan evenwel ook nog andere troeven uitspelen.

Van der Poel had gedacht nu al meer wedstrijddagen in de benen te hebben, ervan uitgaande dat hij de UAE Tour volledig zou uitrijden. Na één dag zat het er voor hem al op in de Emiraten. Daaarom werd eerst Kuurne-Brussel-Kuurne en nu ook Le Samyn aan zijn programma toegevoegd.

Een nieuwe kans om zich uit te leven op de kasseien, met tal van Belgen aan zijn zijde. Ook Lionel Taminiaux, Dries De Bondt, Tim Merlier, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert verschijnen aan de start. Rickaert reed na zijn quarantaine in de Emiraten in Kuurne al opnieuw mee.

Voor De Bondt, Merlier en Philipsen liggen er zeker ook mogelijkheden op het parcours van Le Samyn. Naast de eerder genoemde renners is er nog plek voor één andere ploegmaat in deze wedstrijd en dat is de Brit Alexander Richardson.