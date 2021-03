Gianni Marchand rijdt morgen Le Samyn: "Meegaan in een lange vlucht"

Tarteletto-Isorex begint het Belgische seizoen dinsdag met Le Samyn. Gianni Marchand is één van de renners die zich wil laten zien.

Enkel een koers van nog geen honderd kilometer in Valencia heeft Marchand al in de benen. “Toch denk ik klaar te zijn voor de echte start van het seizoen”, vertelt Gianni Marchand aan HLN. “Een paar renners van de ploeg zal de opdracht krijgen om in Le Samyn mee te gaan in een vroege vlucht. Net als vorig jaar ga ik dat dinsdag zeker weer proberen.”

Marchand begint met de nodige ambities aan Le Samyn. “Vorig seizoen bleven we met de vroege vluchters niet heel lang voorop. In de eerste plaatselijke ronde werden we al ingelopen omdat de renners van Deceuninck-Quick.Step een waaier hadden getrokken. Het ziet ernaar uit dat dinsdag een ander scenario zal worden geschreven, want er wordt niet veel wind voorspeld. Haal ik de lange ontsnapping niet, dan zal ik proberen zo lang mogelijk stand te houden. Om een uitslag te halen.”