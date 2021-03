Kan de Strade Bianche wel doorgaan komend weekend? Parcours is rode zone, maar organisator denkt niet aan afgelasting

Komend weekend is het uitkijken naar de Strade Bianche, maar kan de klassieker wel doorgaan? Het parcours ligt namelijk vanaf vandaag in een rode zone met het coronavirus.

Alles in een rode zone wordt in een lockdown geplaatst en dus is het niet duidelijk of de Strade Bianche wel kan en mag plaatsvinden. Volgens Het Laatste Nieuws maakt organisator RCS zich alvast geen zorgen.

RCS laat namelijk weten dat er voorlopig geen sprake is van een afgelasting. De lokale autoriteiten hebben uiteraard de laatste beslissing, maar publiek is al zeker niet toegelaten bij de Italiaanse klassieker.