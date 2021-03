Reden bekend waarom Mathieu van der Poel niet voluit kon gaan in de finale: "Jammer dat ik de stoorzender moest spelen"

Pech voor Mathieu van der Poel in de GP Le Samyn. De Nederlander was mee in de kopgroep met onder meer Florian Sénéchal, maar hij besloot om niet mee te werken, waardoor de achtervolgende groep terug kon komen en Merlier, de ploegmaat van van der Poel, het kon afmaken in de sprint.

Nu is het echter duidelijk dat het niet van niet willen was bij Mathieu van der Poel, maar van niet kunnen. Zijn stuur was namelijk afgebroken, waardoor de Nederlander dus zelf niet voor de zege kon gaan. Bij Het Laatste Nieuws legt van der Poel uit dat het goed is dat Merlier heeft gewonnen, maar dat hij het niet leuk vond om de kopgroep lam te leggen. "Ik was nog heel goed, maar ik kon geen kracht meer zetten op mijn stuur", aldus de Nederlander. "Het had dus geen zin om met de kopgroep naar de finish te rijden. Ik heb de kopgroep proberen af te stoppen en Merlier kon het afmaken. Ik vond het jammer dat ik de stoorzender moest spelen, maar het is nu zo", legde van der Poel uit.