📷 E3 Saxo Bank Classic komt met heerlijke cartoon

De E3 Saxo Bank Classic komt met een heerlijke cartoon, volledig coronaproof, om te tonen dat publiek langs het parcours niet toegelaten is.

De E3 Saxo Bank Classic komt met een ludieke cartoon van Bart Van Tieghem. Die verscheen vanmorgen op de Twitteraccount van de organisatie.

Vergeet Rondania, nu is het Coronia dat we zullen horen. Een auto met de kop van viroloog Steven Van Gucht duwt met grote bokshandschoenen iedereen die in de buurt staat weg.