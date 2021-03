Bauke Mollema behaalt tweede overwinning van het seizoen, Mauri Vansevenant een schitterende derde

In Italië stond er een klimkoers op het programma waarin de 21-jarige Mauri Vansevenant nog eens zijn enorme potentieel heeft getoond: de Trofeo Laigueglia. Aan een fraaie koers hield hij een schitterende podiumplaats over. De winst was voor Bauke Mollema.

Een vroege ontsnapping met twaalf renners kleurde de koers. Met de finale in zicht begon het aanvallen te regenen, zowel vooraan als in het peloton, en ontplofte de koers helemaal. Met 33 kilometer te gaan bleven er nog drie leiders voorop: Edet, Bais en Hoffmann. VROEGE VLUCHT STRANDT OP 25 KM Zij hadden op dat moment nog 35 seconden op een elitegroepje met favorieten, zoals Bernal, Ciccone, Nibali, Landa en Quintana. Op 25 kilometer van de aankomst was het voor het trio voorin einde verhaal en schoof een groep met zeven aanvallers op. Deze groep bestond uit Ciccone, Mollema, Champoussin, Knox, Madouas, Bilbao en Devenyns. Het kwam echter snel weer tot een hergroepering. Iets verderop gooide Bernal zijn kaarten op tafel. De Colombiaan zou later vervoegd worden door Champoussin, Landa, Vansevant, Ghirmay, Madouas, Ciccone en Mollema. Die laatste demarreerde op 16 kilometer van de aankomst en ging met een bonus van twintig seconden de slotkilometers in. VANSEVENANT VERSNELT OP CAPO MELE Net als in de Ronde van de Provence op de Ventoux reed Vansevenant een formidabele koers. De youngster van Deceuninck-Quick.Step versnelde op de Capo Mele. Mollema hield zijn inspanning vol tot op het einde en boekte na zijn ritwinst in de Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn tweede overwinning van het seizoen. Bernal bemachtigde nog de tweede plaats, maar Vansevenant was wel een hele mooie derde.