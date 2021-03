Girowinnaar is het totaal oneens met Zlatan Ibrahimovic: "Alles is politiek"

De winnaar van de Giro van 2020 mengt zich in de discussie tussen Zlatan Ibrahimovic en LeBron James. De Amerikaanse basketbalspeler laat zich wel vaker uit over politieke thema's. De Zweedse voetballer vindt niet dat sporters over politiek moeten praten.

In The Guardian werpt Tao Geoghegan Hart, de winnaar van de Giro van vorig jaar, zijn licht op de zaak. De Brit gaat zelf sponsoren opdat een U23-renner met een kleurtje de kans krijgt om stage te lopen bij zijn voormalige opleidingsploeg, Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx. OP EEN KNIE Bij de bekendmaking van dat nieuws publiceerde Hart een foto van zichzelf waarbij hij op één knie ging zitten, gelijkaardig met acties in andere sporten uit steun voor Black Lives Matter. Het is dan ook weinig verrassend dat Hart vindt dat topsporters zich wel hun politieke visie mogen uitspreken. "Ten eerste, alles is politiek", stelt Geoghegan Hart. "Ten tweede hebben velen niet de keuze om zich politiek uit te spreken of niet, omdat maatschappelijke issues een impact hebben op hun leven of dat van hun vrienden of familie." Hij blijft dus ook achter zijn recente initiatief staan. "Ik keur racisme af. Sport zou een reflectie moeten zijn van talent, van diversiteit."