Grote Prijs Jean-Pierre Monseré wordt live uitgezonden op Sporza en Eurosport

Zondag 7 maart wordt de tiende Grote Prijs Jean-Pierre Monseré gereden. De koers wordt live uitgezonden op televisie.

De vzw Mandelzonen kreeg van de stad Roeselare de toestemming om de koers te laten rijden, maar dat moet met heel veel veiligheidsmaatregelen.

De start- en aankomstzone in Hooglede moet volledig afgebakend worden. Alle wielrenners en begeleiders zijn verplicht een coronatest te ondergaan. Publiek is er niet toegelaten, maar de koers wordt wel uitgezonden op Sporza en Eurosport.

Vijf UCI World Teams present. Uit eigen land zijn dat Deceuninck-QuickStep, Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Door de rechtstreekse uitzending een unieke kans om zich te tonen.

Het parcours gaat over 201 kilometer. Na een aanloop van 7 kilometer volgen er 10 rondes. De koers is een eerbetoon aan Jempi Monseré uit Roeselare. In 1970 werd hij wereldkampioen, maar een jaar later verongelukte hij op 22-jarige leeftijd.