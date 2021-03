Jumbo-Visma kondigt met vertrouwen aan: "Wanneer Primož Roglič start, strijdt hij normaal voor de overwinning"

Nog enkele dagen en dan is het zover: dan rijdt Primož Roglič zijn eerste koers voor Jumbo-Visma is 2021. Na zijn sterk seizoen vorig jaar hebben ze bij de Nederlandse formatie veel vertrouwen in de Sloveense kopman. De kans is groot dat hij meteen koers voor de overwinning.

Dat denkt alvast sportdirecteur Arthur van Dongen. De 52-jarige Nederlander had het met VeloNews over Roglič en diens nakende deelname aan Parijs-Nice. "Wanneer hij aan de start van een koers komt, strijdt hij normaal voor de overwinning", zegt Van Dongen over Roglič.

Bedoeling is dus dat de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar in Parijs-Nice meteen voor de eindzege gaat. "We zullen een sterke ploeg aan de start brengen en Primož is gemotiveerd om te koersen." Kan moeilijk anders dan dat de goesting aanwezig is, nadat hij veel van zijn collega's reeds aan het seizoen zag beginnen.

ZELF NIET ZIEK GEWORDEN

Nadat Roglič in contact kwam met een persoon die besmet was met Covid-19. Het zorgde er voor dat de renner uti voorzorg de ploegstage oversloeg, maar zelf is hij nooit ziek geworden. "Hij is nu op hoogtestage naar Tenerife geweest en heeft alle trainingen kunnen doen die gepland waren."