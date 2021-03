Na jaren van controverse en crash van Jakobsen: aankomstplaats in Polen verdwijnt uit de koers

Al wie de schrikwekkende valpartij van Fabio Jakobsen - en vele anderen - zag gebeuren in Polen in 2020, hield de adem in. Katowice was elk jaar de aankomstplaats van een rit in de Ronde van Polen. Die finish stond al langer ter discussie.

Omdat het gaat om een finish in dalende lijn, worden daar razendhoge snelheden gehaald. Sommige renners stelden zich al vele jaren vragen bij die aankomst. De ernst van de val van Jakobsen op die plek brengt toch één positieve zaak met zich mee. TIJDRIT Tijdens een webinar over de veiligheidsmaatregelen in de koers deelde de UCI mee dat er in die plaats geen aankomst meer van een rit in lijn zal plaatsvinden. Wel blijft Katowice een plek die de Ronde van Polen zal aandoen. Er zal nu een tijdrit in de industriestad georganiseerd worden. In elk geval zullen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en andere sprinters niet meer moeten vrezen om in volle spurt in Katowice ten val te komen.