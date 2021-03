Pieter Serry zal dit jaar de Tour niet rijden: "Voor elke wedstrijd moeilijk in de selectie te geraken"

De 32-jarige Pieter Serry zal vandaag voor het eerst de Trofeo Laigueglia rijden met de bedoeling de Italiaan Andrea Bagiola aan de zege te helpen.

Het is ondertussen het elfde profseizoen van Pieter Serry die een goede maand geleden papa werd. “Een lastig weekend achter de rug”, zegt Serry aan HLN. “Door de geboorte van ons tweede kindje bleef ik wat langer thuis en trainde ik weinig bergop. Dat klimwerk was een schok voor mijn lichaam. Zondag was ik wat vermoeid, maar in de loop van de koers ging het beter. Het was leuk dat we met de ploeg de finale domineerden.”

Vandaag staat de Trofeo Laigueglia op het programma. “Het is de eerste keer dat ik die wedstrijd doe, ik denk zelfs dat het voor de ploeg de eerste maal is. We trekken opnieuw de kaart Bagioli. Zaterdag sta ik voor de vijfde maal aan de start van de Strade Bianchi. Daar heb ik tot nog toe altijd goed gereden. Ik werd eens negende en ook dertiende na twee lekke banden. Strade Bianchi doen we met een hele sterke ploeg rond Julian Alaphilippe.”

Toch is Serry nu nog niet op zijn best, hij hoopt in de eerste plaats zijn contract te kunnen verlengen. “Dat is voor mij dit jaar een belangrijk doel”, benadrukt Serry. “Momenteel zit ik aan negentig procent van mijn kunnen. Het is de bedoeling dat ik wat later naar een conditiepiek toewerk. Inderdaad, voor de Waalse klassiekers. Normaal zal ik ook de Giro rijden. Uiteraard is het een droom ooit de Ronde van Frankrijk te doen. Dat zal dit jaar niet lukken. In onze ploeg is het voor elke wedstrijd moeilijk in de selectie te geraken.”