Remco Evenepoel trekt naar Tenerife voor een hoogtestage

Vrijdag vertrekt Remco Evenepoel richting de Teide voor zijn eerste hoogtestage. Beetje bij beetje werkt hij aan zijn conditie.

Gisteren legde hij fysieke proeven af in Leuven. Hij lijkt klaar voor grotere trainingen buiten. “Momenteel zit hij aan drie uur daags”, zegt ploegtrainer Koen Pelgrim vanuit Tenerife aan Het Nieuwsblad. “Die inspanningstest was een soort nulmeting omdat hij dit soort testen al lang niet meer heeft gedaan. Ondertussen is Remco na zijn verplichte stop voor het herstellende schaambeen drie weken herbegonnen met fietsen.”

Deze stage zal lopen tot 18 maart. Op 31 maart trekt Deceuninck-Quick-Step opnieuw op hoogtestage, maar waar dat zal zijn is nog niet geweten. Die stage duurt tot 17 april. Voor Evenepoel begint het seizoen pas op 8 mei in Turijn met de Giro.