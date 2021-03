Van der Poel is klaar voor Strade Bianche: "Profijt halen uit mijn crossbenen"

De Strade Bianche wordt voor Mathieu Van der Poel dit jaar iets totaal anders dan vorig jaar. En of hij er zin in heeft.

Vorig jaar werd de Strade Bianche in augustus gereden. Omstandigheden die Van der Poel echt niet lagen. Loeiend heet was het in Toscane. Van der Poel werd slechts vijftiende. Ook Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo waren geen succes. Derde in Piemonte wel en tiende in de Ronde van Lombardije.

Deze keer wil Van der Poel daar iets helemaal anders laten zien. “Een héél groot verschil met augustus 2020", vertelt hij aan HLN. “Misschien haal ik nu wat profijt uit mijn crossbenen. Ook frisheid speelt een rol.”

Drie wedstrijden heeft hij in de benen, al zijn er dat wel drie meer dan van Aert. “Wat mij betreft liever drie dan geen, zoals Wout. Al komt die natuurlijk terug van hoogtestage. Elk zijn aanpak, hé”, maakt hij de rekening.