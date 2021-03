Aderlating voor Team INEOS Grenadiers: Italiaanse specialist in eendagskoersen is geblesseerd en haakt af voor Strade Bianche en Milaan-San Remo

Team INEOS Grenadiers zal de komende weken niet kunnen rekenen op Gianni Moscon. De Italiaanse specialist in eendagskoersen kwam zondag ten val in Kuurne-Brussel-Kuurne en daarbij heeft hij zijn pols gebroken.

Zo is Moscon er al zeker niet bij in de Strade Bianche dit weekend en ook Milaan-San Remo, de klassieker die op 20 maart wordt gereden, zal zonder de Italiaanse renner van Team INEOS Grenadiers zijn.

Sadly Gianni Moscon will miss racing on home roads over the next two weeks after scans showed that he suffered a scaphoid fracture during his crash at #KBK21.



Heal up, Gianni. pic.twitter.com/6ElK0rRycZ