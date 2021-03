Ook in Parijs-Nice start Team INEOS Grenadiers met een sterke selectie: twee klassementsrenners en landgenoot geselecteerd

Vanaf zondag zal het peloton een week in Parijs-Nice te zien zijn. Team INEOS Grenadiers heeft haar selectie deze middag bekendgemaakt en daarin is onder meer plaats voor Laurens De Plus.

De selectie van Team INEOS Grenadiers is bekend voor Parijs-Nice. Zo zal de Britse wielerformatie met de Australiër Richie Porte en de Brit Tao Geoghegan Hart, de winnaar van de Giro vorig jaar, als kopmannen starten.

Met Laurens De Plus zit er ook een landgenoot in de selectie van Team INEOS Grenadiers en hij zal de twee klassementsrenners moeten bijstaan in de bergen. Ook Andrey Amador, Rohan Dennis, Ben Swift en Dylan van Baarle zijn van de partij.