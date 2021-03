Wat met de Amstel Gold Race? Volgende week valt de beslissing of de Nederlandse klassieker kan doorgaan

Het wielerseizoen is opnieuw volop aan de gang, maar er is natuurlijk ook nog steeds het coronavirus. Zo is het nog niet duidelijk of de Amstel Gold Race dit seizoen kan doorgaan, maar daar zou volgende week een beslissing over genomen worden.

Wat met de Amstel Gold Race dit seizoen? Er is nog steeds geen duidelijkheid over het feit of de Nederlandse klassieker wel zou kunnen doorgaan. Toch zou er wel eens snel een beslissing kunnen komen. Koersdirecteur Leo van Vliet heeft namelijk bij Wielerflits uitgelegd dat er volgende week een beslissing genomen zal worden. Ze zouden de Amstel Gold Race op 18 april willen organiseren en het zou gaan om een editie met een lokale omloop van 18 kilometer en zonder publiek.